СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ создаю радость своими руками!Но чтобы речь шла о цветоводстве!

Однажды родители уехали в командировку на месяц.За мной смотрел дедушка но он редко приезжал.Тогда я решил посадить розы. Когда родители приехали им очень понравилось.С тех пор я начал заниматься и доставлять радость цветоводством.

Гость: Гость:

Я юный цветовод.У меня дома растут цветы,которые я сама выращиваю- это роза,бегония,каланхое.... Я сама создаю радость себе и окружающим меня людям,ведь цветы приносят радость людям и красоту Вашему дому.Благодаря моему занятию ,я на мамин День рождения срезала очень красивый букет из роз.А мне было вдвойне приятнее-ведь вырастила я его сама.