с помощью циркуля и линейки построить угол равным 120 градусов

Геометрия
с помощью циркуля и линейки построить угол равным 120 градусов
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