автомат за 35 минут делает из шоколадной массы 3640 кофет.За какое време он сделает 5200 конфет,работая с такой же производительностью?
Математика
автомат за 35 минут делает из шоколадной массы 3640 кофет.За какое време он сделает 5200 конфет,работая с такой же производительностью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3640:35=104 конфеты делает за минуту 5200:104=50 минут ответ: 5200 конфет сделает за 50 минут
Гость:
35+3640=3675(минут) 5200-3675=1525 5200-3675-1525+35=35 Ответ:овтомат сделал 5200 канфет тоже за 35 часов.
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