автомат за 35 минут делает из шоколадной массы 3640 кофет.За какое време он сделает 5200 конфет,работая с такой же производительностью?

Математика

автомат за 35 минут делает из шоколадной массы 3640 кофет.За какое време он сделает 5200 конфет,работая с такой же производительностью?

Автор: Гость