Фонетический разбор слова семье пожалуйста

С-(с`) - согл, мягкая, глухая, парная е-(э) - гласн, безударная м(м`)- согл, мягкая, звонкая, не парная ь- е-(й`)-согл, мягкая, звонкая,не парная -(э)-гласная, ударная В слове : 5 букв, 5 звуков

Гость: Гость:

Семье- [ С' э м' й' э' ] -Се-мье С-[С']-соглас.,мягк.,парн.,глух., Е- [Э]-гласн.,тверд.,безударн., М-[М']-соглас.,мягк.,непарн.,звонк.,сонорн., Ь-[-]-звука не дает. Е- [Й']-соглас.,звонк.,мягк.,непарн.,сонорн., - [Э] - гласн.,тверд..ударн., ___________________________________________________ 5 букв,5 звуков, 3 согласных, 2 гласных, 2 слога.