Фонетический разбор слова семье пожалуйста

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Фонетический разбор слова семье пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С-(с`) - согл, мягкая, глухая, парная е-(э) - гласн, безударная м(м`)- согл, мягкая, звонкая, не парная ь- е-(й`)-согл, мягкая, звонкая,не парная   -(э)-гласная, ударная  В слове : 5 букв, 5 звуков
Гость:
Семье- [ С' э м' й' э' ] -Се-мье С-[С']-соглас.,мягк.,парн.,глух., Е- [Э]-гласн.,тверд.,безударн., М-[М']-соглас.,мягк.,непарн.,звонк.,сонорн., Ь-[-]-звука не дает. Е- [Й']-соглас.,звонк.,мягк.,непарн.,сонорн.,    - [Э] - гласн.,тверд..ударн., ___________________________________________________ 5 букв,5 звуков, 3 согласных, 2 гласных, 2 слога. 
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