Объясните, с развитием какой системы связано более сложное поведение птиц по сравнению с рыбами земноводными и пресмыкающимися? Ребятаааааааа помогите срочняяяяяяяяяяк!!!!:*( 

По сравнению с рыбами, земноводными и пресмыкающимися у птиц сильнее развит головной мозг. Развитие головного мозга связано с очень сложным поведением птиц.

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По сравнению с рыбами, земноводными, пресмыкающимися у птиц более развит головной мозг, а именно: 1. В головном могзе хорошо развиты зрительные бугры среднего мозг; 2. Мозжечок значительно больше, так как он - центр координации и согласования движений, а птицы в полете совершают очень сложные движения. 3. Увеличены полушария переднего мозга, поэтому и поведение отличается большей сложностью. ( Правда , многие действия являются врожденными, инстинктивными).