1,7x + 3,804 = 8,02 РЕШИТЕ ПЛИИЗ Я ЩАС У РЕПЕТИТОРА!!!!!!!

Математика
1,7x + 3,804 = 8,02 РЕШИТЕ ПЛИИЗ Я ЩАС У РЕПЕТИТОРА!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У репититора бы и спросили, иначе за что деньги плотите? 1,7x+3,804=8,02 Перенесем без икса, в правую часть уравнения: 1,7x=8,02-3,804 1,7x=4,216 x=2,48
Гость:
1,7x + 3,804 = 8,02 1,7x   = 8,02-3,804 1,7x   =4,216 х=2,48 за что репетитору платишь?????
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