в треугольнике abc угол С равен 90 градусов СС1 высота СС1равен 5 антиметрам ВСравен 10 найти угол САВ

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по свойству прямоугольного треугольника если катет прямоугольного треугольника равен половине гипотенузы,то угол лежащий напротив этого катета 30 градусов. т.е. вс-гипотенуза сс1катет и угол авс 30 градусов найдем сав.180-(30+90)=60.