Разобрать слова по составу: 1). Рыбак, тростник, сидел 2). Срезал, проткнул, оживлённый Заранее огромное спасибо))
Русский язык
Разобрать слова по составу: 1). Рыбак, тростник, сидел 2). Срезал, проткнул, оживлённый Заранее огромное спасибо))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
рыбак-рыб корень, а суффикс , к суффикс , основа рыбак , окончание нулевое тростник -трост корень, ник суффикс, основа тростник , окончание нулевое сидел-сид корень, е суффикс , л суффикс, основа сиде (т.к. л суф.прошедшего времени его в основу не брать. ) окончание нулевое
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