задача: Найти массу кремния, вступившего в реакцию с 4,48 л кислорода.
Химия
задача: Найти массу кремния, вступившего в реакцию с 4,48 л кислорода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Si+O2=SiO2 n(O2)=4.48/22.4=0.2 моль n(o2)=n(Si)=0.2 моль Mr(Si)=28 M(Si)=28 г/моль m(Si)=28 г/моль*0,2 моль=56 г
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