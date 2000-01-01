Даты по истории гражданских войн Риме: 1.Земельный закон Тиберия Гракха:__________ 2.Восстание Спартака:______________________ 3.Захват Цезарем власти в Риме:_____________ 4.Убийство Цезаря в сенате:_________________ 5.Морское ...

Гость: Гость:

Даты по истории гражданских войн Риме: 1.Земельный закон Тиберия Гракха:____133г. до н.э.______ 2.Восстание Спартака:_______74-71 гг до н.э._______________ 3.Захват Цезарем власти в Риме:______49г. до н.э._______ 4.Убийство Цезаря в сенате:_______44г. до н.э.__________ 5.Морское сражение у мыса Акций:____31г. до н.э._______ 6.Начало единовластия Октавиана Августа:_30г. до н.э. - 14г. н.э.___ Сколько лет продолжались в Риме гражданские войны? Чтобы правильно ответить на вопрос, вспомните, что началом гражданских войн можно считать убийство Тиберия Гракха, а концом- приход к власти Октавиана Августа. ___1330-30 = 103 года___________________________________________