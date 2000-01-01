Замените выражение закатав рукава в предложении стилистически нейтральным синонимом
Русский язык
Замените выражение закатав рукава в предложении стилистически нейтральным синонимом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"усердно трудиться" наверное.
Гость:
Закатав рукава-означает усердно работать ,то есть можно заменить выражением хорошо работать, усердно работать или ( работать не покладая рук).
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