Замените выражение закатав рукава в предложении стилистически нейтральным синонимом

Русский язык
Замените выражение закатав рукава в предложении стилистически нейтральным синонимом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"усердно трудиться" наверное.
Гость:
Закатав рукава-означает усердно работать ,то есть можно заменить выражением хорошо работать, усердно работать или ( работать не покладая рук).
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