найти 20% от А если 40% от 40% равны 16

Гость: Гость:

40% от 40% равны: 16 ==== 40% х======100% х=16*100%/40=40 число 40% числа А равны 40 40%====40 100%===Х х=40*100%/40=100 = число А 20% от 100: 100*20%/100%=20. Ответ. 40% от А равно 20