N2 O3-визначити валентність

Химия
N2 O3-визначити валентність
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это очень просто Оз О валентность =2 значит Оз валентность 6 т.к. 3*2=6
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