преобладающие отрасли промышленности Европейской части России

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На территории Российской Федерации выделяют две крупные экономические зоны: Западную, включающую европейскую часть страны вместе с Уралом, для которой характерен дефицит топливно-энергетических и водных ресурсов, высокая концентрация промышленного производства и преобладающее развитие отраслей обрабатывающей промышленности; Восточную, включающую территорию Сибири и Дальнего Востока, которая отличается наличием больших запасов топливно-энергетических и минерально-сырьевых ресурсов, слабой освоенностью территории и преобладанием отраслей добывающей промышленности.