(в)дали, (в)миг, (в)течение. нужно придумать предложения где раздельно и слитно) 

Гость: Гость:

1)В этот самый миг она поняла, что же произошло на самом деле. 2)Вдали светились огни большого города 3)Я был настолько раздражен в этот миг. ____________________________________________________________ Вдали виднелся лес,мы отправились в неведомые дали,вмиг всё изменилось, в тот миг я многое понял,в течение реки мы заметили брёвна,в течение 5 минут мы ждали его. надеюсь это поможет :) удачи