Длина отрезка МК составляет 68% длины отрезка МР. Найдите длину отрезка МР, если КР меньше чем МК на 5,4 м. Сравните 2 третьих числа 14 и число 9,3. Помагите решить плиз срочно!!!!

Математика
Длина отрезка МК составляет 68% длины отрезка МР. Найдите длину отрезка МР, если КР меньше чем МК на 5,4 м. Сравните 2 третьих числа 14 и число 9,3. Помагите решить плиз срочно!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть МР - х м, тогда х-0,68х=5,4 0,32х=5,4 х=5,4/0,32 х=16,87м длина отрезка МР         14*2/3=9,3 9,3=9,3
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