Длина отрезка МК составляет 68% длины отрезка МР. Найдите длину отрезка МР, если КР меньше чем МК на 5,4 м. Сравните 2 третьих числа 14 и число 9,3. Помагите решить плиз срочно!!!!

Математика

Длина отрезка МК составляет 68% длины отрезка МР. Найдите длину отрезка МР, если КР меньше чем МК на 5,4 м. Сравните 2 третьих числа 14 и число 9,3. Помагите решить плиз срочно!!!!

Автор: Гость