Решите пример 3/14 - 1 8/21 + 5/7
Математика
Решите пример 3/14 - 1 8/21 + 5/7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/14- 1 8/21+5/7 = -19/42 1) 3/14 +1 8/21 - 3/14 - 29/21=9/42-58/42=-49/42=-1 1/6 2) -1 1/6 + 5/7 = -7/6 + 5/7 = -49/42+30/42= - 19/42
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