Выпиши названия всех четырёхугольников и треугольников. Заранее огромное спасибо.
Математика
Выпиши названия всех четырёхугольников и треугольников. Заранее огромное спасибо.
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Четырёхугольники Параллелограмм Прямоугольник Ромб Квадрат Трапеция Дельтоид
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