Выпиши названия всех четырёхугольников и треугольников. Заранее огромное спасибо.

Математика
Выпиши названия всех четырёхугольников и треугольников. Заранее огромное спасибо.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Четырёхугольники  Параллелограмм  Прямоугольник Ромб Квадрат Трапеция Дельтоид 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
запишите текст поморфемного письма .спит орешн_к у лесной ст_рожки,Ж_лтая л_ства лежит вокруг.А на голых веточках серё_ка,з_ленея, высунулись вдруг...
Ответить
Математика
2 туриста-один на велосипеде,другой пешком,-движутся по одному маршруту,но в противоположных направлениях. Скорость велосипедиста12 км/ч,а пешего т...
Ответить
Математика
15*(е+2)/7=6*(2 е+7)/7
Ответить
Українська література
что такое крики?(связанно с географией)
Ответить
Математика
стоимость 4 бутылок кваса составляет 60% стоимости 5 бутылок лимонада. Сколько стоит 1 бутылка кваса, если 1 бутылка лимонада стоит 72 р.? Из 120 к...
Ответить