запишите текст поморфемного письма .спит орешн_к у лесной ст_рожки,Ж_лтая л_ства лежит вокруг.А на голых веточках серё_ка,з_ленея, высунулись вдруг.Зав_зались почки на с_рени, оз_ми так нежно з_лены.В т_шине задумч_вой осе_ей ...

Гость: Гость:

Сп-ит ореш-ник у лес-н-ой сторож-к-и. Жёлт-ая лист-в-а леж -ит во-круг. А на гол-ых вет-очк-ах сереж-к-и ,зелен-е-я, вы-су-ну-л-и-сь вдруг. За-вяз-а-л-и-сь почк-и на сирен-и, о-зим-и так нежн-о зелен-ы. В тиш-ин-е за-дум-чив-ой осен-н-ей брод-ят сок-и буд-ущ-ей весн-ы.