У человека ген, вызывающий гемофилию (несвертываемость крови), рецессивен и находится в Х-хромосоме, а альбинизм (отсутствие пигмента) обусловлен аутосомным рецессивным геном. У родителей, нормальных по этим двум признакам, род...

Биология
У человека ген, вызывающий гемофилию (несвертываемость крови), рецессивен и находится в Х-хромосоме, а альбинизм (отсутствие пигмента) обусловлен аутосомным рецессивным геном. У родителей, нормальных по этим двум признакам, родился сын альбинос и гемофилик. 1,какова веролятность того, что у их следующего сына проявятся эти два аномальных признака? 2,какова вероятность рождения здороывх дочерей? помогите пожалуйста!!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родители : (ж)АаХВХв *(м) АаХВУ Гаметы : АХВ, АХв, аХВ, аХв ,   АХВ, АУ, аХВ, аУ дети :ААХВХВ(зд), ААХВХв(зд) АаХВХВ(зд) АаХВХв(зд) ААХВУ(зд) ААХвУ (бол.гемоф) АаХВУ(зд) АаХвУ (бол. гем) АаХВХВ(зд) АаХВХв (зд) ааХВХВ( альб) ааХВХв(альб) АаХВУ(зд) АаХвУ(бол гем) ааХВУ (альб) ааХвУ (альб, бол гем) 1. вероятность сына с 2 аномал : один к 16 2.вер здоров дочерей 6 к 16
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