Стороны треугольника равны 7 см , 25 см и x см . Найти : допустимые значения x , и определить значения х при которых треугольник прямоугольный .
Геометрия
Стороны треугольника равны 7 см , 25 см и x см . Найти : допустимые значения x , и определить значения х при которых треугольник прямоугольный .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X принадлежит от 18 не включительно до 32 не включительно. При х = 24 треугольник прямоугольный.
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