ДОВЖИНА ОДНІЕЇ СТОРОНИ ТРИКУТНИКА 24СМ.ЦЕ У 2 РАЗИ БІЛЬШЕ НІЖ ДОВЖИНА ДРУГОЇ СТОРОНИ АЛЕ НА 5 СМ МЕНШЕ НІЖ ДОВЖИНА ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ.ЗНАЙДИ ПЕРИМЕТР ТРИКУТНИКА.
Математика
ДОВЖИНА ОДНІЕЇ СТОРОНИ ТРИКУТНИКА 24СМ.ЦЕ У 2 РАЗИ БІЛЬШЕ НІЖ ДОВЖИНА ДРУГОЇ СТОРОНИ АЛЕ НА 5 СМ МЕНШЕ НІЖ ДОВЖИНА ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ.ЗНАЙДИ ПЕРИМЕТР ТРИКУТНИКА.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 24 : 2 = 12 см длина 2 стороны 2) 24 - 5 = 19 см длина 3 стороны 3)24 + 12 + 19 = 55 см периметр треугольника
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