Исследование функций на монотонность. Исследуйте функцию у= -5х-3 на монотонность. 

Алгебра
Исследование функций на монотонность. Исследуйте функцию у= -5х-3 на монотонность. 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
функция линейная, значит она монотонная на всей числовой прямой. Коэффициент при х отрицательный, значит функция убывает
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