вишня стоит 120 руб.за килограмм а черешня 150 рублей за килограмм!на сколько процентов вишня дешевле черешни!?
Математика
вишня стоит 120 руб.за килограмм а черешня 150 рублей за килограмм!на сколько процентов вишня дешевле черешни!?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если принять цену черешни за единицу, то вишня на 30 р дешевле, то есть на 30*100/150 = 20%
Гость:
150 руб.-120 руб.=30 руб - вишня дешевле черешни 100%/150руб*30руб=20% Ответ: на 20%
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