предложение,чтобы все слова начинались с одной буквы
Русский язык
предложение,чтобы все слова начинались с одной буквы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотный пакет после полдника принес полнорослый почтальон Прокофий Почтальон Петр после полдника принес полный пакет писем.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
в прямоугольной трапеции ABCD меньшее основание равно меньшей боковой стороне. диагональ,проведенная из вершины тупого угла, перпендикулярна большо...
Алгебра
Два автомобиля одновременно выехали из пункта А в пункт В, рассояние между которыми 250 км. Скрость первого была в полтара раза выше скорости второ...
Алгебра
две трубы работая одновременно наполнили бассейн за 12 часов. первая труба, работая в отдельности наполняет бассейн на 18 часов быстрее, чем вторая...