используя свойства сложения, вычесли удобным способом. 27+36+4+13; 45+8+5+12.

Математика
используя свойства сложения, вычесли удобным способом. 27+36+4+13; 45+8+5+12.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27+36+4+13=80 27+13=40 36+4=40 40+40=80   45+8+5+12=70 45+5=50 8+12=20 50+20=70
Гость:
27+36+4+13 = 27+13+36+4 = 40+40 = 80 45+8+5+12= 45+5+8+12 = 50 + 20 = 70
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