помогите пожалуйста решить.. 1..В зале кинотеатра 600 зрителей а) сколько человек составляют 1%,5%,10%,0% всех зрителей? б)Сколько процентов зрителей составляют 12 чел. 90 чел. 300 человек?

Математика

помогите пожалуйста решить.. 1..В зале кинотеатра 600 зрителей а) сколько человек составляют 1%,5%,10%,0% всех зрителей? б)Сколько процентов зрителей составляют 12 чел. 90 чел. 300 человек?

Автор: Гость