помогите пожалуйста решить.. 1..В зале кинотеатра 600 зрителей а) сколько человек составляют 1%,5%,10%,0% всех зрителей? б)Сколько процентов зрителей составляют 12 чел. 90 чел. 300 человек?
Математика
помогите пожалуйста решить.. 1..В зале кинотеатра 600 зрителей а) сколько человек составляют 1%,5%,10%,0% всех зрителей? б)Сколько процентов зрителей составляют 12 чел. 90 чел. 300 человек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1% - 6 5% - 30 10% - 60 0% - 0 12человек - 2% 90 человек - 15% 300 человек - 50%
Гость:
600х1:100= 6 человек 1% 600х5:100=30 человек 5% 600х10:100=60 человек 10% 600х0:100=0 человек 0% 12 человек 2% 90 человек 15% 300 человек 50%
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