номер 23 Олег проехал на мотороллере 100 км за 3 ч. За сколько часов он может проехать с той же скоростью 200 км ?

Математика
номер 23 Олег проехал на мотороллере 100 км за 3 ч. За сколько часов он может проехать с той же скоростью 200 км ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)100:3 = 33,33 (км/ч)- скорость Олега на мотороллере. 2) 200:33,33 = 6 (км/ч) - проедет 200 км. Ответ: за 6 часов Олег может проехать с той же скоростью 200 км.   2-способ: если на 100 км Олег затратил 3 часа, значит на 200 км затритит времени в 2 раза больше. 3*2 = 6 (часов) 
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