номер 23 Олег проехал на мотороллере 100 км за 3 ч. За сколько часов он может проехать с той же скоростью 200 км ?

Гость: Гость:

1)100:3 = 33,33 (км/ч)- скорость Олега на мотороллере. 2) 200:33,33 = 6 (км/ч) - проедет 200 км. Ответ: за 6 часов Олег может проехать с той же скоростью 200 км. 2-способ: если на 100 км Олег затратил 3 часа, значит на 200 км затритит времени в 2 раза больше. 3*2 = 6 (часов)