укажите положительные и отрицательные последствия развития сельского хозяйства и промышленности

Гость: Гость:

1) Развитие промышленности как влияет положителньо, так и отрицательно. С развитием промышленности идет загрязнение воздуха, атмосфера, а следовательно увеличаться раковые и кожные заболевания. Из-за загрязнености воздуха у населения появляются заболевания легких. А также можно сказать , что из-за загрязнения воздуха многая растительность погибает или вообще не растет, тем самым мы сами себе сокрощаем кислород, а значит жизнь. С развитием промышленности появляется новая техника . машины , а следовательно выхлопные газы пагубно влияют на людей, что сказывается на здоровье населения, ведь благосостояние народа зависит от населения. 2) Развития сельского хозяйства положительные и отрицательные последствия. Развитие сельского хозяйста имеет множества положительных факторов таких как приток новойрабочей силы, ведь сельскому хозяйству нужны рабочии, а значит улучшается занятость и благосостояние населения, а если улучшается блогосостояние населения, улучшается жинь и быт страны.А также укрепление материально-технической базы колхозов и совхозов; Отрицательные последствия развития сельского хозяйства также велики. Нарушение экологического баланса, выветривание плодородного гумуса. Сокращение сенокосов и пастбищ. Ущерб животноводству – недостаток мясомолочных продуктов; Отставало жилищное культурное строительство; Из этого можно сделатьможно сделать следующий вывод: нужно соблюдать баланс.Чтобы не происходили экологические катастрофы.