В коллективном хозяйстве 700.000м2 земельной площади занято овощами,садом и зерновыми культурами.Пятая часть этой площади занята овощами,адом-в 2 раза больше,чем овощами,а остальная площадь-зерновыми культурами. Какая площадь з...

Математика

В коллективном хозяйстве 700.000м2 земельной площади занято овощами,садом и зерновыми культурами.Пятая часть этой площади занята овощами,адом-в 2 раза больше,чем овощами,а остальная площадь-зерновыми культурами. Какая площадь занята зерновыми культурами? Дай ответ в арах и гектарах.

Автор: Гость