В коллективном хозяйстве 700.000м2 земельной площади занято овощами,садом и зерновыми культурами.Пятая часть этой площади занята овощами,адом-в 2 раза больше,чем овощами,а остальная площадь-зерновыми культурами. Какая площадь з...
Математика
В коллективном хозяйстве 700.000м2 земельной площади занято овощами,садом и зерновыми культурами.Пятая часть этой площади занята овощами,адом-в 2 раза больше,чем овощами,а остальная площадь-зерновыми культурами. Какая площадь занята зерновыми культурами? Дай ответ в арах и гектарах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)700000:5=140000кв.м-занято овощами. 2)140000*2=280000кв.м.-занято садом. 3)700000-(140000+280000)=280000кв.м=2800а=28га-занято зерновыми культурами.
Гость:
100 кв.м=1а, 10000 кв.м=1 га 700000/5=140 000кв.м- занято овощами 140000*2=280 000кв.м- занято садом 700000-(140000+280000)=280 000 кв.м=2800а=28га- занято зерновыми культурами
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