1+2+3+4+5+6+7+8+9 используя свойства сложения, вычесли удобным способом.
Математика
1+2+3+4+5+6+7+8+9 используя свойства сложения, вычесли удобным способом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое число с последним: 1+9 = 10 второе с предпоследним - 10 и так далее, получается 4 десятки и 5 т.е. 45
Гость:
(9+1)+(8+2)+(7+3)+(6+4)+5=45
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