Решить уравнение : 2+3(х-3)=2х-6  

Математика
Решить уравнение : 2+3(х-3)=2х-6  
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+3(х-3)=2х-6 2+3х-9=2х-6 3х-2х=7-6 х=1
Гость:
2+3х-9=2х-6 х=1   я решала сокращённо
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В параллелограмме АВСD cosB=минус 11 корней,делённое на 6.Высота,опущенная на сторону AD,равна 5.Найти CD/
Ответить
Русский язык
Пожалуйста напишите сочинение на тему 'Почему Руслан спас Людмилу' Срочно
Ответить
Математика
Выпонить действия : 3.712 : (7-3.8) + 1.3 * (2.74 + 0.66) = ??? Помогите пожалуйста (лень решать)
Ответить
Математика
1..В зале кинотеатра 600 зрителей а) сколько человек составляют 1%,5%,10%,40% всех зрителей? б)Сколько процентов зрителей составляют 12 чел. 90 ч...
Ответить
Математика
Решите вырожение с величинами.   480м64см:16-42м84см:84+25м4см*85
Ответить