Решить уравнение : 2+3(х-3)=2х-6
Математика
Решить уравнение : 2+3(х-3)=2х-6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+3(х-3)=2х-6 2+3х-9=2х-6 3х-2х=7-6 х=1
Гость:
2+3х-9=2х-6 х=1 я решала сокращённо
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