Выпонить действия : 3.712 : (7-3.8) + 1.3 * (2.74 + 0.66) = ??? Помогите пожалуйста (лень решать)
Математика
Выпонить действия : 3.712 : (7-3.8) + 1.3 * (2.74 + 0.66) = ??? Помогите пожалуйста (лень решать)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,712:(3,2) + 1,3 * 3,4 = 1,16+4,42 = 5,58
Гость:
1)7-3,8=3,2 2)3,712:3,2=1,16 3)2,74+0,66=3,4 4)1,3*3,4=4,42 5)1,16+4,42=5,58
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