разобрать слово пыльны как часть речи
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разобрать слово пыльны как часть речи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пыльны-пыль корень, н суффикс, ы окончание , основа пыльн
Гость:
пыльны сущ.ествительное
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