В прямоугольном треугольнике ABC,угол С=90,угол Ф в два раза меньше угла В,а гипотенуза АВ=18 см.Найдите катет ВС

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т.к. треугольник прямоуг., то углы А+В=90. за х берем угол А тогда угол В=2х. уравнение: 2х+х=90, откуда х=30-угол А. В прямоугольном треугольнике катет лежащий протик угла в 30 градусов равен половине гипотенузы, поэтому ВС=АВ/2=18/2=9