Обчисліть масу (г) води в залізному купоросі FeSO4 ∙ 7H2O масою 139 г
Химия
Обчисліть масу (г) води в залізному купоросі FeSO4 ∙ 7H2O масою 139 г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сколько существует способов дегедрирования на конференцию двоих человек из 8-ми сотрудников той же лаборатории?
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