Вывод формулы для площади параллелограмма S=1/2*d1*d2*sinA. Вывод формулы для радиуса вписанной и описанной окружностей (для треугольника). ПЖЛ помогитеее.... срочно надо....

Геометрия

Вывод формулы для площади параллелограмма S=1/2*d1*d2*sinA. Вывод формулы для радиуса вписанной и описанной окружностей (для треугольника). ПЖЛ помогитеее.... срочно надо....

Автор: Гость