Вывод формулы для площади параллелограмма S=1/2*d1*d2*sinA. Вывод формулы для радиуса вписанной и описанной окружностей (для треугольника). ПЖЛ помогитеее.... срочно надо....
Геометрия
Вывод формулы для площади параллелограмма S=1/2*d1*d2*sinA. Вывод формулы для радиуса вписанной и описанной окружностей (для треугольника). ПЖЛ помогитеее.... срочно надо....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R=c/2,r=a+b/2 R описанная ок,а r вписанная ок.
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