1. Из данных предложений выпишите прилагательные, употребленные в форме превосходной степени. (4) Я не говорю: перестаньте смотреть телевизор. (5) Но я говорю: смотрите с выбором. (6) Тратьте свое время на то, что достойно этой...

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1. Из данных предложений выпишите прилагательные, употребленные в форме превосходной степени. (4) Я не говорю: перестаньте смотреть телевизор. (5) Но я говорю: смотрите с выбором. (6) Тратьте свое время на то, что достойно этой траты. (7) Читайте же больше и читайте с величайшим выбором. (8) Определите сами свой выбор, сообразуясь с тем, какую роль приобрела выбранная вами книга в истории человеческой культуры, чтобы стать классикой.

Автор: Гость