1.Приведите несколько примеров "новых возможностей, которые предоставляет в наше время распоряжение процесс глобализации". 2.Какими преимуществами обладает молодежь как социальная группа в условиях глобализации
География
1.Приведите несколько примеров "новых возможностей, которые предоставляет в наше время распоряжение процесс глобализации". 2.Какими преимуществами обладает молодежь как социальная группа в условиях глобализации
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) выпуск фильмов голливуде ( Американизация), (1,2) Подростки которые могут работать и учиться одновременно. 2)Принимая вызовы технологической революции, молодёжь не только играет важную роль в экономической жизни, но и изменяет характеристики цивилизационной и социокультурной среды
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