необходимо покрыть кафельной плиткой пол, имеющий форму прямоугольника со сторонами 4м 2м 50см. плитки имеют форму квадрата со стороной 15 см. сколько ящиков плитки потребуется. если в каждом ящике 50 плиток?

Математика

необходимо покрыть кафельной плиткой пол, имеющий форму прямоугольника со сторонами 4м 2м 50см. плитки имеют форму квадрата со стороной 15 см. сколько ящиков плитки потребуется. если в каждом ящике 50 плиток?

Автор: Гость