«Добро – то, что служит сохранению и развитию жизни, зло есть то, что уничтожает жизнь или препятствует ей. ПЛИЗЗ СРОЧНО НУЖНО ОБЪЯСНИТЬ ВЫСКАЗЫВАНИЕ***ЗАРАНЕЕ СПАСИБО)

География

«Добро – то, что служит сохранению и развитию жизни, зло есть то, что уничтожает жизнь или препятствует ей. ПЛИЗЗ СРОЧНО НУЖНО ОБЪЯСНИТЬ ВЫСКАЗЫВАНИЕ***ЗАРАНЕЕ СПАСИБО)

Автор: Гость