«Добро – то, что служит сохранению и развитию жизни, зло есть то, что уничтожает жизнь или препятствует ей. ПЛИЗЗ СРОЧНО НУЖНО ОБЪЯСНИТЬ ВЫСКАЗЫВАНИЕ***ЗАРАНЕЕ СПАСИБО)

География
«Добро – то, что служит сохранению и развитию жизни, зло есть то, что уничтожает жизнь или препятствует ей. ПЛИЗЗ СРОЧНО НУЖНО ОБЪЯСНИТЬ ВЫСКАЗЫВАНИЕ***ЗАРАНЕЕ СПАСИБО)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если вот к человеку будут все злы к нем ему естественно будет плохо на душе
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