Найдите площадь поверхности и объем прямоугольного паралелипипеда,длина равна-12см,ширина--7,5,а высотка 10см.

Математика
Найдите площадь поверхности и объем прямоугольного паралелипипеда,длина равна-12см,ширина--7,5,а высотка 10см.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S = 2( 12*7,5 + 7,5*10 + 12*10) =2 ( 90 +75 + 120)=2 * 285 = 570 кв.см площадь поверхности   V = 12 * 7,5 * 10 = 900 куб.см  объём
Гость:
12*7,5*10=900(см.)-V          2)(12*10+12*7.5+10*7,5)*2=570(см.)-S його поверхности
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