Сколькими способами можно составить пятизначное число из цифр 1, 3, 5, 7, 9
Математика
Сколькими способами можно составить пятизначное число из цифр 1, 3, 5, 7, 9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13579 13597 13759 13795 13975 13957 18 способами вроде
Гость:
Для этого есть формула p=n! Где n это количество чисел p=1*2*3*4*5 значит из цифр 1,3,5,7,9 можно составить 120 пятизначных чисел.
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