Представь в квадратных метрах:300.000см2, 15.000дм2.
Математика
Представь в квадратных метрах:300.000см2, 15.000дм2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300.000см2=3м2 15.000дм2=150м2
Гость:
300.000 см2 = 30 м2 15.000 дм2 = 150 м2
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