Представь в квадратных метрах:300.000см2, 15.000дм2.

Математика
Представь в квадратных метрах:300.000см2, 15.000дм2.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300.000см2=3м2 15.000дм2=150м2
Гость:
300.000 см2 = 30 м2  15.000 дм2 =  150 м2 
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