чему равна площадь равностороннего треугольника,высота которого 9 см?
Геометрия
чему равна площадь равностороннего треугольника,высота которого 9 см?
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