Ширина прямоугольного параллелепипеда равна а см , длина на 5 см больше ширины,а высота равна 4 см.Составьте выражение для нахождения объёма параллелепипеда.

Математика

Ширина прямоугольного параллелепипеда равна а см , длина на 5 см больше ширины,а высота равна 4 см.Составьте выражение для нахождения объёма параллелепипеда.

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