Ширина прямоугольного параллелепипеда равна а см , длина на 5 см больше ширины,а высота равна 4 см.Составьте выражение для нахождения объёма параллелепипеда.

Математика
Ширина прямоугольного параллелепипеда равна а см , длина на 5 см больше ширины,а высота равна 4 см.Составьте выражение для нахождения объёма параллелепипеда.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=а*в*с а=а см в=а+5 см с=4 см V=а*(а+5)*4=4а²+20а
Гость:
V=a*b*c =  (а*(а+5)*4)= 4а в квадрате+20а  или  V=S осн *высоту= ((а*(а+5)(*4) =4а в квадрате +20а  
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