подготовьтесь к публичному выступлению.Согласны ли вы с тезисом,который высказал В. Кожинов ,или вы … Песня-это именно абсолютно необходимое явление духовного бытия России.

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Да я согласна с высказыванием В.Кожинова. Песни важны для каждого народа. С их помощью люди выражают свои чувства и мысли , рассказывают истории и описывают свой быт. Под песни встречают и провожают близких, женится и хоронится человек. Песня "Священная война" ставшая своеобразным гимном Великой Отечественной войны , была написана сразу после ее начала, поэтом В.И.Лебедевым-кумачом. Широкая мелодичная распевность композиции наряду с грозной поступью марша, вдохновляла и поднимала боевой дух бойцов Красной Армии, эта песня была названа "бессмертной