Очень нужно срочно:Розставте слова в алфавитном порядке:струнка,горбочок,повість,ярина,вершина,алея,чарівний,бурьян,рослина,зелена ,струмок,травень,верховина,острів,росинка,хвиля,земля,горобина,буран,хвилина,чайка.яхта,океан,по...

Қазақ тiлi

Очень нужно срочно:Розставте слова в алфавитном порядке:струнка,горбочок,повість,ярина,вершина,алея,чарівний,бурьян,рослина,зелена ,струмок,травень,верховина,острів,росинка,хвиля,земля,горобина,буран,хвилина,чайка.яхта,океан,повітря,травичка,аеродром.

Автор: Гость