Очень нужно срочно:Розставте слова в алфавитном порядке:струнка,горбочок,повість,ярина,вершина,алея,чарівний,бурьян,рослина,зелена ,струмок,травень,верховина,острів,росинка,хвиля,земля,горобина,буран,хвилина,чайка.яхта,океан,по...
Қазақ тiлi
Очень нужно срочно:Розставте слова в алфавитном порядке:струнка,горбочок,повість,ярина,вершина,алея,чарівний,бурьян,рослина,зелена ,струмок,травень,верховина,острів,росинка,хвиля,земля,горобина,буран,хвилина,чайка.яхта,океан,повітря,травичка,аеродром.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
аеродром, алея, буран, бур'ян, верховина, вершина, горбочок, горобина, земля, зелена, океан, острів, повість, повітря, росинка, рослина, струмок, струнка, травень, травичка, хвилина, хвиля, чайка, чарівний, ярина, яхта.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сад имеет форму прямоугольника со сторонами 80 м и 25 м. 1 2всей площади засажена яблонями.Под каждую яблоню отведено 40 м2.Сколько яблонь в саду
Музыка
скласти вірш з такими римами: ...................................трава ...................................горобці ....................................
Геометрия
Найдите площадь треугольника, если высота, проведенная к одной из его сторон, равна 11см, а средняя линия, параллельная этой стороне, равна 10см.