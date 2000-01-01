Сад имеет форму прямоугольника со сторонами 80 м и 25 м. 1 2всей площади засажена яблонями.Под каждую яблоню отведено 40 м2.Сколько яблонь в саду

Математика

Сад имеет форму прямоугольника со сторонами 80 м и 25 м. 1 2всей площади засажена яблонями.Под каждую яблоню отведено 40 м2.Сколько яблонь в саду

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