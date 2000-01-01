Сад имеет форму прямоугольника со сторонами 80 м и 25 м. 1 2всей площади засажена яблонями.Под каждую яблоню отведено 40 м2.Сколько яблонь в саду
Математика
Сад имеет форму прямоугольника со сторонами 80 м и 25 м. 1 2всей площади засажена яблонями.Под каждую яблоню отведено 40 м2.Сколько яблонь в саду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 80 х 25 = 2000 кв.м площадь сада 2) 2000 : 40 = 50 яблонь в саду
Гость:
80*25=2000м² площадь 2000*1/2=1000м² под яблонями 1000/40=25 яблонь в саду
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