скласти вірш з такими римами: ...................................трава ...................................горобці ....................................покрива ....................................кінці
Музыка
скласти вірш з такими римами: ...................................трава ...................................горобці ....................................покрива ....................................кінці
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зеленіє трава, Цвіркотять горобці, Пух тополь покрива, Тонких гілок кінці.
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