скласти вірш з такими римами: ...................................трава ...................................горобці ....................................покрива ....................................кінці

Музыка
скласти вірш з такими римами: ...................................трава ...................................горобці ....................................покрива ....................................кінці
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зеленіє трава, Цвіркотять горобці, Пух тополь покрива, Тонких гілок кінці.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Почему пропорциональные величины иногда называют прямо пропорциональными?????
Ответить
Геометрия
Найдите площадь треугольника, если высота, проведенная к одной из его сторон, равна 11см, а средняя линия, параллельная этой стороне, равна 10см.
Ответить
Математика
а)площадь поверхности земли равна 510800000км площадь океанов на 212000000большеплощади суши какова площадь суши?какова площадь океанов? в)площадь ...
Ответить
Алгебра
плиз помагите номер1 Каким равенством можно задать горизонтальную прямую, проходящую через точку М(а;b) а)х=а б)x=b в)y=a г)y=b
Ответить
Русский язык
помогите .придумай текст по опрным словам.суббота,ребята,корзина,собака,ветер,хорошо,ягоды,рябина,ещё,машина.подчеркни в этих словах буквы,написани...
Ответить